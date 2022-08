Nunez dà una testata ad Andersen, l’uruguaiano si scusa: “Non succederà mai più”

Non una grande serata per Darwin Nunez. L’uruguaiano è apparso nervosissimo a causa della marcatura di Joachim Andersen, nervosismo sfociato poi in una testata ai danni del difensore del Cristyal Palace con conseguente espulsione per il centravanti del Liverpool. Dopo il brutto gesto, questa sera sono arrivate ufficialmente le scuse di Nunez attraverso il proprio profilo Twitter: “Sono consapevole del brutto atteggiamento tenuto. Sono qui per imparare dai miei errori e non succederà più“. L’uruguayano poi ha aggiunto: “Tornerò“.

Soy consciente de la fea actitud que tuve. Estoy para aprender de mis errores y no volverá a pasar más. — Darwin Núñez (@Darwinn99) August 16, 2022

Apologies to Liverpool all ✋ I’ll be back pic.twitter.com/iszTdSAx2i — Darwin Núñez (@Darwinn99) August 16, 2022

Foto: Instagram Nunez