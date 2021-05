Nulla di grave per Verratti, agli Europei ci sarà

Durante l’allenamento di giovedì scorso con il suo Psg, Marco Verratti ha dovuto lasciare il campo per una contusione con distensione del legamento laterale interno del ginocchio destro. L’infortunio aveva messo in allarme non solo il suo club ma anche Roberto Mancini, ct della nazionale italiana. Meno grave del previsto. Gli esami strumentali cui l’ex centrocampista del Pescara si è sottoposto ieri hanno evidenziato come il suo infortunio sia lieve. Il regista azzurro dovrebbe ritornare in perfetta forma al massimo tre settimane, o addirittura anticipare e disputare le ultime due partite di Ligue 1. Il giocatore svolgerà altri controlli, ma permane l’ottimismo, come riferisce L’Equipe. Verratti non è in dubbio, dunque, per la sua presenza agli Europei, Mancini può tirare un sospiro di sollievo.

Foto: Sito Psg