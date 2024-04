Nulla da fare per il Taranto: confermati i quattro punti di penalizzazione

È stato discusso oggi il ricorso del Taranto contro i quattro punti di penalizzazione, per via di alcune violazioni amministrative. La Corte Federale ha ufficialmente respinto il reclamo del club pugliese, confermando la penalità che i rossoblù stanno scontando in questo campionato di Serie C. Questo il comunicato pubblicato sul sito della FIGC:

“La Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite, presieduta da Mario Luigi Torsello, ha respinto il reclamo del Taranto FC 1927 (Girone C di Serie C) avverso la sanzione di 4 punti di penalizzazione in classifica inflitta lo scorso 7 marzo dal Tribunale Federale Nazionale a seguito di violazioni di natura amministrativa. La Corte ha respinto anche il reclamo dell’amministratore unico del club Salvatore Alfonso, che era stato sanzionato dal Tribunale Federale Nazionale con 4 mesi di inibizione”.

Foto: logo Taranto