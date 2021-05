Inter, i tifosi contestano la società: “Zhang, prenditi le tue responsabilità o lascia la nostra città”. Il video

Sono ore di attesa in casa Inter per capire quale sarà il destino societario e di conseguenza anche il progetto tecnico in vista della prossima stagione, con la proprietà che ha ammesso come si voglia fare un ridimensionamento.

A causa di ciò, il futuro di Antonio Conte sembra sempre più lontano dall’Inter, una situazione paradossale dopo la grande stagione dei nerazzurri. E i tifosi hanno voluto rendere noto subito da che parte stanno.

Sotto la sede del club è stato infatti affisso uno striscione: “Ridimensionare i campioni è solo da coglioni. Miser, staff e giocatori non si toccano”.

Poco dopo ne è apparso un altro, stavolta dedicato alla proprietà nerazzurra: “Zhang prenditi le tue responsabilità o lascia la nostra città”, firmato Curva Nord.

Insomma, in casa Inter sono giorni frenetici e ore importanti per decidere il futuro del club.