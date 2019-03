L’Inter ha diramato un comunicato sulle condizioni del difensore Joao Miranda, uscito per infortunio durante il match contro la Spal: “Esami radiografici e TC per Joao Miranda presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Per il difensore brasiliano frattura scomposta delle ossa nasali con sublussazione del setto. Miranda sarà sottoposto a riduzione chirurgica entro le prossime 48 ore”.

Foto: beinsports