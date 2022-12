Novellino: “Non ho incontrato la Turris. Torno se ci sono le condizioni”

Walter Novellino ci ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva sulle ricostruzioni, non tutte fondate, delle ultime ore. “Confermo i contatti con la Turris, ma non ci solo stati incontri in giornata. Sono rimasto a Perugia, quindi qualsiasi ricostruzione contraria non ha fondamento. Ho avuto contatti, siamo rimasti che ci saremmo risentiti entro stasera telefonicamente se ci fossero state le condizioni. Quindi, sono liberi di prendere qualsiasi decisione senza aspettarmi (infatti, la Turris sta valutando soprattutto il profilo di Bruno Trocini, ndr). Mi hanno messo in pole, ma torno in generale soltanto se ci sono le condizioni. E non sarebbe corretto parlare soltanto dell’aspetto economico, a maggior ragione se non si conosce effettivamente la situazione. Il mio sogno è la Serie B, mi rendo conto che i tempi siano cambiati, ma è anche giusto – parlo in generale – tornare quando e se potrò davvero incidere”.

Foto: sito ufficiale Avellino