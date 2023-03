Novellino: “Ho rifiutato diverse squadre in Serie C, ma alla Juve Stabia ho detto subito sì”

Conferenza stampa di presentazione per Walter Novellino con la Juve Stabia. Il club campano ha presentato l’allenatore alla stampa, terza avventura per il sessantanovenne alla guida delle vespe dopo l’esperienza travagliata nella stagione 2021-2022 dove è stato esonerato e poi richiamato. Alcune parole del tecnico: “Ho rifiutato diverse proposte dalla Serie C quest’anno, ho detto subito di sì alla Juve Stabia perché Castellammare ti resta nel cuore e credo in questa squadra che ha fatto benissimo. Le difficoltà sono psicologiche e mentali, sono venuto con grande entusiasmo. Dobbiamo fermare questa discesa, cercando di intervenire. La fortuna mia è quella di conoscere tanti giocatori, che sono forti sul piano caratteriale. Questo ovviamente è qualcosa che mi può aiutare, bisogna intervenire prima di tutto sulla testa, perché tatticamente c’è poco tempo e non sono un professore. Mi piace lavorare sul campo. Ho visto che abbiamo preso gol evitabili e su questo dobbiamo migliorare“.

Foto: sito ufficiale Juve Stabia