Novellino: “Giampaolo sarà l’uomo derby. Vincerà e salverà la Sampdoria”

Walter Novellino non ha dubbi: la Sampdoria ha il giusto condottiero. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni de “Il Secolo XIX“: “Nel derby non c’è classifica, si gioca solo per vincere. La Samp ha qualcosa in più rispetto al Genoa. I risultati non stanno dando ragione a Giampaolo ma è bravissimo e sono sicuro che sarà l’uomo derby: vincerà e salverà la Samp. Bisogna solo fidarsi di lui. Per quanto riguarda il Genoa, nonostane Blessin stia facendo bene, non avrei mai cacciato Ballardini“.

Foto: Twitter Sampdoria