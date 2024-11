Novara, Lo Monaco sollevato dall’incarico di direttore generale. Il comunicato

Novara Football Club comunica di aver sollevato dall’incarico di direttore generale il sig. Pietro Lo Monaco. Lo ringraziamo per il suo prezioso contributo e per la dedizione dimostrata dal suo arrivo lo scorso dicembre. Auspichiamo al sig. Lo Monaco i migliori successi professionali per il futuro”.

Con il seguente comunicato, il Novara annuncia di aver sollevato dall’incarico di direttore generale Pietro Lo Monaco (che detiene comunque il 25% delle azioni del club), dopo la spaccatura emersa nel corso del Consiglio d’Amministrazione di lunedì.

Foto: Instagram Novara