Novanta minuti da brividi, per Gigio e Cristiano può essere il passo d’addio

Novanta minuti decisivi, bisogna assegnare gli ultimi due posti per la Champions, tanti soldi in palio e con l’aria che tira si tratta di un aspetto da non sottovalutare. Il Milan deve vincere a Bergamo per non rovinare una stagione importante. L’Atalanta vuole blindare un secondo posto storico. La Juve deve obbligatoriamente passare a Bologna e… pregare perché il Milan non vada oltre il pareggio. Il Napoli deve battere il Verona senza preoccuparsi degli altri verdetti.

Novanta minuti decisivi anche per il futuro di due grandi protagonisti. Quello di Gigio Donnarumma dovrebbe essere a prescindere lontano dal Milan per le note difficoltà nel trovare un accordo con Raiola. La Juve è in azione da settembre, fortemente interessata, la soluzione straniera si materializzerebbe (ma non è detto…) se i bianconeri non andassero in Champions. Ma a quel punto potrebbe andar via Cristiano Ronaldo per nuovi investimenti (Donnarumma compreso). E’ molto complicato pensare che Cristiano possa restare lontano dal suo habitat naturale (la Champions, appunto).

Certo, poi bisognerebbe ragionare sul suo ingaggio faraonico da 31 milioni anche da parte di chi – per esempio il Manchester United – dovesse essere intenzionato a rilevare il cartellino. Ma ne parleremo da domani sera alle 23 circa, ora la parola al campo per 90 minuti da brividi.

Foto: Twitter Juventus