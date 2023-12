Nottingham Forest, scelto Nuno Espirito Santo come successore di Cooper

Dopo l’esonero rimediato alla guida dell’Al-Ittihad, Nuno Espirito Santo potrebbe ripartire dal Nottingham Forrest. Manca ancora l’annuncio ufficiale ma, con grande probabilità, Nuno Espirito Santo tornerà ad allenare in Premier League. Precisamente – come detto in precedenza – al Nottingham Forest, che ha da poco ufficializzato l’esonero di Steve Cooper, uno degli artefici del ritorno dei biancorossi nel massimo torneo inglese nel 2022.

Foto: twitter al ittihad