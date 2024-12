Nottingham Forest, il sogno di ritornare in Champions League

Il Nottingham Forest non gioca la Champions League dal 1980/81 e ora occupa il secondo posto in Premier League. Altra vittoria, questa volta contro l’Everton, per 0-2 e il sogno Nottingham continua. 44 anni fa l’ultima partecipazione in Champions League, allora Coppa dei Campioni, 45 anni fa l’ultima vittoria, la seconda della sua storia. Cavalcata che ricorda quella del Leicester di Ranieri. Nel 2021 i Tricky Trees tornano al massimo campionato inglese dopo 14 anni in EFL Championship e 3 anni di League One. Ora sono dietro solamente ad un Liverpool che sta ha perso solo una partita in tutta la stagione, proprio contro la squadra di Espirito Santo il 14 settembre. Il campionato è ancora lungo, le squadre in lizza per un posto nell’Europa che conta sono tante ma il Nottingham Forest non vuole mollare di un centimetro.

Foto: Instagram Nottingham Forest