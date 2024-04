Nottingham Forest furioso con gli arbitri: chiesti gli audio del VAR

Il Nottingham Forest ha annunciato, con il seguente comunicato, di aver chiesto di rendere pubblici gli audio del VAR dell’ultima disputata in campionato contro l’Everton, persa per 2-0 tra le polemiche:

“Il Nottingham Forest ha presentato oggi una richiesta formale al PGMOL (Professional Game Match Officials Board, ndr) per rendere di pubblico dominio le registrazioni audio tra gli arbitri durante la partita di ieri contro l’Everton a Goodison Park. Il club ha richiesto che questo riguardasse tre incidenti chiave della partita: l’intervento di Ashley Young su Giovanni Reyna (al minuto 24), il fallo di mano di Ashley Young (minuto 44) e l’intervento sempre di Ashley Young su Callum Hudson-Odoi (minuto 56). Sosteniamo fermamente che per la maggior parte della comunità calcistica e dei tifosi sia disponibile l’audio e la sua trascrizione per la massima trasparenza, garantendo che l’integrità del nostro sport sia rispettata”.

Foto: logo Nottingham Forest