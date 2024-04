Notte insonne per il PSG: i tifosi del Barcellona disturbano i giocatori con fuochi d’artificio e petardi

Notte insonne per i giocatori del PSG in quel di Barcellona. I tifosi del club blaugrana, infatti, come riferito dalla stampa spagnola, nella notte hanno volutamente disturbato i calciatori del club parigino con fuochi d’artificio e petardi fatti esplodere sotto l’albergo in cui alloggia la squadra allenata da Luis Enrique. Il tutto, ovviamente, fatto nella speranza di far arrivare il più stanca possibile la formazione transalpina al grande appuntamento di questa sera al Montjuic, valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League.

Foto: Instagram Barcellona