Notte fonda per il Milan a Stamford Bridge (0-3). Tre assist di Di Maria, doppietta di Rabiot e primi tre punti per la Juve (3-1)

Sono appena terminate le due sfide dell’italiane in Champions League di questa sera. Brutta caduta del Milan a Stamford Bridge: 3-0. I rossoneri non sono mai entrati in partita e sono caduti sotto i colpi dei Blues. Ad aprire le marcature nel match di Londra è Wesley Fofana che, al 24′, sfrutta una mischia generata da un corner calciato dalla sinistra e mette in rete da due passi. Poi nella ripresa, prima, l’ex Aubameyang e, poi, James hanno chiuso la partita portando il risultato sul 3-0 finale. All’Allianz Stadium, invece, la Juventus passa per 2-1. Angel Di Maria e Adrien Rabiot, protagonisti della serata dell’Allianz Stadium. El Fideo ha preso per mano i bianconeri inventando e fornendo 3 assist per la doppietta del centrocampista francese e per il solito Dusan Vlahovic. Inutile il gol al 75′ degli ospiti con David. Primo successo per i bianconeri in questa Champions League che partono alla rincorsa di Benfica e Paris Saint-Germain.

Foto: Instagram Juventus