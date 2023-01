Fischi per Fiorentina, il Torino sbanca il Franchi (1-0). Decide la pennellata di Miranchuk

Il Torino batte la Fiorentina: termina 1-0 al Franchi, decide la pennellata di Miranchuk. La gara si è sbloccata al 33′: Vojvodarecupera palla a centrocampo, si invola verso l’area della Fiorentina e serve un pallone perfetto per Miranchuk. Il russo controlla benissimo, si porta la palla sul mancino e lascia partire un sinistro a giro che non lascia scampo a Terracciano. Dopo il gol subito, però, i viola non sembrano accennare un minimo di reazione. E i tifosi li scortano nella spogliatoi sotto una pioggia di fischi. Nella ripresa Italiano mette mano alla formazione, cercando di dare ai viola l’assetto più offensivo possibile inserendo Jovic e Nico Gonzalez. Il baricentro della squadra si alza, ma il Torino difende con ordine complice anche gli attacchi pochi incisivi. Nel finale arrivano le occasioni migliori per il pareggio ma Jovic non è cattivo a porta sguarnita, permettendo alla difesa granata di recuperare. Pochi istanti dopo arriva un’altra occasione per i viola, ma Milinkovic-Savic è bravo a chiudere la porta a Barak. Termina così 1-0, il Torino sbanca il Franchi (non accadeva dal 1976 quando fu decisivo Graziani), e vola a quota 26 punti scavalcando l’Udinese e piazzandosi al settimo posto. La Fiorentina, invece, resta ferma a quota 25 punti ed esce dal campo tra i fischi dei tifosi.

Foto: Instagram Torino