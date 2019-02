Notte da vero Chelsea: 2-0 al Tottenham e palo di Higuain

Il Chelsea riparte nel migliore dei modi dopo la sconfitta ai rigori nella finale di Carabao Cup contro il Manchester City. I Blues di Maurizio Sarri si aggiudicano il derby di Londra battendo il Tottenham per 2-0 al termine di una gara dominata per quasi tutti i novanta minuti. A Stamford Bridge sblocca l’incontro Pedro al 57′, poi l’autogol di Trippier (84′) chiude definitivamente la contesa. Da segnalare nel primo tempo un clamoroso palo colpito da Gonzalo Higuain. Una notte da vero Chelsea, che sale così a quota 53 punti portandosi a -3 dall’Arsenal quarto, ma con una gara in meno.

Foto: Twitter ufficiale Chelsea