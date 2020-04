Notte da incubo per Ashley Cole: rapinato, malmenato e legato nella sua villa

Vera e propria notte da incubo quella vissuta poche settimane fa da Ashley Cole, ex-terzino inglese della Roma e, oggi, allenatore delle giovanili del Chelsea. Infatti, secondo quanto riporta il tabloid inglese Sun, a fine gennaio, dei rapinatori sono entranti nella sua villa di Fetcham, appena fuori Londra e, in mimetica e passamontagna, prima di compiere il furto, lo avrebbero malmenato e legato. “È successo un po’ di tempo fa e la polizia sembrava voler tenerlo nascosto. Ci hanno chiesto di non parlarne. Ma non è chiaro se questo sia perché Cole era di alto profilo o perché erano preoccupati che il ladro potesse colpire di nuovo. È spaventoso pensare che qualcosa del genere possa accadere a qualcuno così vicino a casa in una zona così bella e tranquilla. La polizia sembrava molto ansiosa di voler trovare il responsabile.” ha commentato un vicino di casa.

Foto: Sun