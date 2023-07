Notte da incubo a Parigi per Donnarumma e la compagna

Notte di terrore quella vissuta da Gianluigi Donnarumma e dalla compagna Alessia Elefante. I due, infatti, sono stati legati e rapinati in casa. Il portiere del PSG è stato anche spogliato. Poi, intorno, alle 3.20, i due sono riusciti a fuggire e a rifugiarsi in un hotel di lusso non lontano dalla loro abitazione. Il personale dell’hotel ha poi avvertito la polizia. Ora sono entrambi in ospedale per controlli. In base alle prime stime, il danno economico sarebbe di circa 500 mila euro.

Foto: Instagram Donnarumma