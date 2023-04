Noto: “Il mio Catanzaro? Voglio che diventi come l’Atalanta, il Sassuolo e l’Udinese”

Il presidente del Catanzaro, Floriano Noto, dopo la matematica promozione in Serie B della sua squadra continua a pensare in grande. L’obiettivo adesso è la Serie A, seguendo determinati modelli: “Vogliamo diventare come l’Atalanta, Sassuolo e Udinese, squadre di provincia ben attrezzate che riescono a dare filo da torcere alle grandi piazze, il sogno è questo. Il Catanzaro è stato in Serie A tanti anni fa, con regole completamente diverse. Noi siamo la squadra di una città di provincia che può ambire a nuovi salti di categoria, ma sempre tenendo i piedi ben piantati a terra e i conti in ordine”.

Foto: Floriano Noto sito Catanzaro