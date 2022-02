Nota dell’Ascoli: emerse una nuova positività e una negativizzazione al Covid-19

Domani sera la sfida in casa del Benevento, ma da Ascoli arrivano novità sul fronte positività al Covid-19. Con una nota, il club piceno ha comunicato che, “dall’ultimo controllo effettuato, è emersa la positività al Covid-19 di un componente del gruppo squadra. Nel contempo un tesserato, precedentemente positivo, si è negativizzato. Per questo restano tre i componenti del gruppo squadra positivi e in isolamento fiduciario presso le rispettive abitazioni. Il resto del gruppo è monitorato dallo staff medico, come da Protocollo Federale”.

FOTO: Twitter Ascoli