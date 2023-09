Nota del Manchester sulla vicenda Antony: “Stiamo prendendo la questione seriamente”

Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, il Manchester United ha commentato la vicenda Antony, accusato di violenza domestica, fatto che ha condotto alla sua esclusione dalla nazionale brasiliana. Questo il comunicato del club inglese:

“Il Manchester United prende atto delle accuse rivolte ad Antony e prende atto che la Polizia sta conducendo delle indagini. In attesa di ulteriori informazioni, il club non farà ulteriori commenti. Come club, stiamo prendendo la questione seriamente, tenendo conto dell’impatto che queste accuse e la successiva denuncia avranno sui reduci dagli abusi“.

Foto: Instagram Antony