Nota del Luton Town: “Lockyer ha avuto un arresto cardiaco, ora è stabile in ospedale”

Tramite un post sul proprio account Instagram, il Luton Town ha aggiornato sulle condizioni di Tom Lockyer, che nel match contro il Bournemouth è caduto a terra privo di sensi. Questo il post: “Il nostro staff medico ha confermato che il capitano degli Hatters ha avuto un arresto cardiaco sul campo, ma è stato subito reattivo quando è stato portato via con la barella. Ha ricevuto ulteriori cure all’interno dello stadio, per le quali ringraziamo ancora una volta le squadre mediche di entrambe le squadre. Tom è stato poi trasferito in ospedale e possiamo rassicurare i tifosi sulle condizioni: al momento è stabile e si sta sottoponendo a ulteriori esami ,con la famiglia al suo fianco. Ringraziamo tutti per il sostegno, la preoccupazione e i messaggi affettuosi ricevuti”.

Foto: premier league twitter prof