Noslin abbatte la Viola: 3 punti d’oro per l’Hellas. Empoli-Frosinone senza gol

Si sono concluse le due gare delle 15 in Serie A, che danno ulteriori risposte verso la corsa per evitare la retrocessione.

Fondamentale successo del Verona sulla Fiorentina. Un 2-1 di platino per l’Hellas che respira. Vantaggio dei padroni di casa al 13′ con Lazovic, che trasforma un calcio di rigore. Risponde la Fiorentina con Castrovilli che al 27′ copisce un palo. Al 31′ ancora Fiorentina in assalto, chance per Ikoné, salva Montipò in uscita. Al 37′ è il Verona a flirtare con il raddoppio, con Bonazzoli, che calcia, ma troppo centrale. Al 42′ arriva il pareggio della Fiorentina con Castrovilli, al primo gol in stagione. Conclusione da fuori fulminante per il centrocampista che ritrova la rete.

Nella ripresa, riparte meglio il Verona. Al 59′, azione sulla destra dei veneti, respinge male la difesa viola, palla sui piedi di Noslin che calcia violentemente e insacca in rete il 2-1. Verona che al 79′ va vicino al 3-1, con Swiderski, che calcia, ma non crea problemi alla porta ospite. All’83’ è Nzola ad avere una chance clamorosa per il 2-2. Conclusione al volo per l’attaccante, palla di poco alta. Assalto della Fiorentina nel finale, ma finisce 2-1, arrivano tre punti importantissimi per il Verona.

Nello scontro diretto salvezza, la paura vince su Empoli e Frosinone che finisce con uno scialbo 0-0. Al 21′ gol annullato all’Empoli, Gyasi insacca in rete, ma il VAR lo pesca in fuorigioco. Primo tempo che scivola via senza molte emozioni, fino al 42′, quando arriva la prima palla pericolosa per il Frosinone, con Cheddira, che calcia a giro, ma Caprile si supera in calcio d’angolo. Nella ripresa, le due squadre si annullano, troppo tatticismo, troppa paura di perdere. Al 64′ però è pericolosissomo il Frosinone, Cheddira di tacco supera Caprile, ma sulla linea salva Bereszyński. Gara molto spezzettata, poche occasioni da gol le due squadre, che giocano con un ritmo molto blando, senza scoprirsi.

Finisce 0-0. E allora, in virtù della gara di Verona, in classifica troviamo proprio Empoli, Frosinone a quota 32. A 33 c’è il Cagliari, il Verona sale a 34.

Foto: twitter Verona