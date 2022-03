Norwich-Chelsea, impedito l’ingresso allo stadio di 8 bandiere ucraine

Il gruppo di tifosi Along Come Norwich ha reso noto che il club questa sera, in occasione della sfida contro il Chelsea, ha impedito l’ingresso di otto bandiere dell‘Ucraina che sarebbero servite per una piccola coreografia allo stadio: “Stasera avevamo in programma una piccola esibizione delle bandiere ucraine, tuttavia il club ci ha informato questo pomeriggio che l’uso non sarebbe stato consentito. – si legge sul profilo Twitter dei tifosi – Questa è una sciocchezza, se c’è una partita in cui usarle e questa sera più di tutte le altre, vista la proprietà del Chelsea.”.

CHELSEA. We had a small flag display planned tonight, however the club have informed us this afternoon that the use of the Ukrainian flags would not be permitted. That’s a complete nonsense, if there’s a game to use them for it’s tonight’s over any other

So, no flags tonight pic.twitter.com/Ufu6Cicnnq

— AlongComeNorwich (@AlongComeNodge) March 10, 2022