La Norvegia, come l’Italia, non si è qualificata per il prossimo Mondiale che si giocherà in Qatar. Durante l’intervista concessa a Optus Sport, la stella norvegese, Erling Haaland, ha commentato l’esclusione della sua Nazionale dalla prossima competizione mondiale: “Fuori dal Mondiale? Probabilmente andrà da qualche parte in spiaggia a rilassarmi”.

Foto: Instagram Manchester City