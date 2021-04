La Figc vara la norma anti Super Lega: “Chi vuole partecipare al campionato non può organizzare competizioni private”

Varata la norma anti Super Lega dal Consiglio Federale appena concluso. È stato modificato l’articolo 16 delle Noif (Norme organizzative interne federali): “Ai fini della iscrizione al campionato la società si impegna a non partecipare a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla Uefa e dalla FIGC. La partecipazione a queste competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute comporta la decadenza della affiliazione” si legge sul comunicato della Figc. La norma riguarda anche la disputa di gare e tornei amichevoli.

Foto: Sito Figc