NORDI MUKIELE, IL JOLLY DI PARIGI

Dopo aver conquistato le luci della ribalta a suon di grandi prestazioni con il Lipsia, Nordi Mukiele torna dove tutto è iniziato: a Parigi. È infatti ufficiale il suo trasferimento al Paris Saint–Germain per una cifra intorno ai 12 milioni di euro più bonus.

Mukiele è un giocatore moderno, sa interpretare perfettamente ogni ruolo del reparto difensivo, e non solo. Nasce come terzino destro, ma sa calarsi benissimo anche nella parte del centrale difensivo e, all’occorrenza, di centrocampista. Un vero jolly per qualsiasi allenatore.

Mukiele si forma nelle giovanili del Paris FC, dove resta per 9 anni. Nel 2013 passa al Leval, società che lo farà debuttare nel calcio che conta il 28 Novembre 2014, quando a soli 17 anni, giocherà titolare nell’incontro di Ligue 2 con l’Auxerre. In due stagioni e mezzo collezionerà 39 presenze, 2 reti, 2 assist e 4 ammonizioni complessive.

A Gennaio del 2017, arriva il passaggio in Ligue 1: il Montpellier decide di acquistarlo per circa €1,5M. Debutta ufficialmente il 21 Gennaio nella trasferta persa in casa del Metz per 2-0. A fine stagione Nordi collezionerà 17 presenze da titolare su 19 gare totali, collezionando complessivamente: 18 presenze, 1 assist e 3 ammonizioni.

Il 30 maggio 2018 si trasferisce in Germani e firma un contratto di cinque stagioni con il RB Lipsia. L’esordio arriva il 2 settembre 2018 contro il Fortuna Düsseldorf, partita finita con il risultato di 1-1. Il 18 maggio 2019 Mukiele ha segnato il suo primo gol per il Lipsia contro il Werder Brema in campionato, gol che, purtroppo, non ha evitato la sconfitta alla sua squadra.

Il 17 settembre 2019 ha giocato la sua prima partita di Champions League, ricoprendo il ruolo di terzino destro nella vittoria per 2-1 contro il Benfica. Durante questa edizione, la sua squadra è arrivata prima nel proprio girone davanti all’Olympique Lione e ha affrontato il Tottenham negli ottavi di finale, eliminando i vice campioni d’Europa tra lo stupore del mondo del calcio. Il Lipsia raggiungerà la semifinale di quell’edizione, ma verrà eliminata proprio dal Paris Saint–Germain ma ha perso 3-0 contro il club francese.

E qui lo strano incrocio con il destino. A distanza di tre anni infatti, è ufficiale il suo passaggio al Psg. Mukiele torna a Parigi dopo nove anni, sponda Paris Saint-Germain. E chissà se non riuscirà a imporsi nelle gerarchie di Galtier e diventare profeta in patria.

Foto: Instagram Mukiele