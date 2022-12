Noppert: “L’obiettivo è vincere il Mondiale. Messi? Anche lui sbaglia, lo abbiamo visto all’inizio della Coppa del Mondo”

Il portiere dell’Olanda, Andries Noppert ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro l’Argentina per i quarti di finale del Mondiale in Qatar.

Queste le sue parole: “Eventuali rigori contro l’Argentina? Sono sempre preparato su questo. Anche Messi può sbagliare, lo abbiamo visto all’inizio di questo torneo. Usa sempre lo stesso piede per calciare. Posso anche parare un rigore. Ogni partita che giochiamo è importante per me. L’idea è di giocare tutte le partite. Secondo me, davanti a me ho la migliore difesa. Non sono preoccupato per le partite che giocheremo. Il mio obiettivo è vincere il titolo e lotteremo per questo e andremo avanti”.

Foto: sito Olanda