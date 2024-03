Nonge si scusa sui social dopo l’errore col Napoli: “Mi assumo ogni responsabilità”

Il centrocampista della Juventus Joseph Nonge, autore ieri sera di un ingenuo fallo da rigore su Osimhen, costato la sconfitta ai suoi per 1-2 contro il Napoli, ha pubblicato un post di scuse su Instagram. Questo il rammarico espresso dal ragazzo via social: “Ho commesso un errore, mi assumo tutta la responsabilità. Scusate compagni di squadra e tifosi, grazie per il vostro supporto. È tempo di resettare e rimanere concentrati sulla fine della stagione.” Non si sono fatti attendere commenti di supporto, soprattutto da parte di colleghi. “Piegarsi senza mai rompersi”, queste le parole di sostegno dell’attaccante del Bologna Joshua Zirkzee, mentre il compagno di squadra in rossoblu Saelemaekers ha risposto: “L’orgoglio del nostro popolo! Non mollare e continua a brillare fratello.”

Foto: Twitter Juventus