Non solo Verratti, l’Al Hilal vuole anche Neymar

L’Al Hilal, oltre a Marco Verratti, vorrebbe strappare al PSG anche Neymar. Secondo RMC Sport, ci sarebbero già stati contatti tra i due club per testare la fattibilità dell’operazione. Il brasiliano, dal canto suo, sarebbe intenzionato a restare in un campionato competitivo. A sua volta, i sauditi avrebbero offerto 45 milioni per il centrocampista italiano, ma l’offerta non soddisferebbe le pretese del club parigino.

Foto: Instagram Neymar