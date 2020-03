Non solo Naymar e Thiago Silva: anche Cavani lascia Parigi e vola in Sud America

Non solo Neymar e Thiago Silva, rientrati in Brasile durante l’emergenza Coronavirus, anche Edinson Cavani nelle scorse ore ha lasciato Parigi per volare in Sud America. L’attaccante uruguaiano è arrivato all’aeroporto di Montevideo per poi dirigersi immediatamente a Salto, città dove è nato: “Spero che possiamo trovare rapidamente una soluzione a questo problema. Cercheremo di dare una mano a Salto”, ha spiegato El Matador a Canal 4.

Foto: AS