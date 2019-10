Non solo Italia e Belgio: anche la Russia vola a Euro 2020. Il quadro delle qualificate

Arrivano altri verdetti nelle qualificazioni a Euro 2020. Dopo il Belgio (oltre all’Italia), primo nel girone I con 24 punti sui 24 disponibili, secondo posto per la Russia, che con il 5-0 a Cipro si prende il pass per la fase finale del torneo continentale. Sale dunque a tre il numero delle Nazionali qualificate per il prossimo europeo. Ecco di seguito la lista delle selezioni già ufficialmente a Euro 2020.

BELGIO

ITALIA

RUSSIA