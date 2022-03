Non solo Immobile, la Lazio si coccola i suoi esterni. E Sarri si sfrega le mani nella corsa all’Europa

Un successo mai in discussione al termine di novanta minuti convincenti. La Lazio ieri a Cagliari ha dato prova di esserci e voler dire la sua nella corsa all’Europa, possibilmente quella che conta. La distanza dalla Juve quarta in classifica e con una partita in meno è di quattro punti, ma le recenti buone prestazioni di Milinkovic e soci fanno ben sperare. La Lazio si può godere non solo Immobile, i cui numeri sono ormai all’ordine del giorno, ma anche quelli dei suoi esterni. Zaccagni è diventato fondamentale, Pedro sa sempre come incidere soprattutto sotto porta, mentre Felipe Anderson, come dimostra la prova offerta in Sardegna, sembra essere tornato sui suoi livelli. E Sarri si può sfregare le mani, con tre ali di alto livello che giornata dopo giornata continuano a fare la differenza.

FOTO: Twitter Lazio