Non solo il calcio piange Sinisa

Anche coloro che sono lontani dal mondo del calcio si stringono alla famiglia di Sinisa Mihajlovic, uomo che ha saputo lasciare il segno anche in ambienti diversi dal calcio.

L’ex premier Enrico Letta saluta Mihajlovic su Twitter: “Tristezza. Ammirazione. Rispetto. Ci lascia un grande. #ciaoSinisa #Mihajlovic”

L’ex premier Giuseppe Conte saluta Sinisa Mihajlovic, questo il messaggio di Conte verso l’ex allenatore del Milan: “Sinisa Mihajlovic ci ha lasciato, non senza aver combattuto anche questa dura partita. Un ottimo atleta e un grande uomo di sport, mancherà ad ogni amante del calcio. Sentite condoglianze alla sua famiglia”.

Anche il leader della Lega Matteo Salvini, grande appassionato di calcio e di Milan, ci tiene a salutare Sinisa: “Non ci voglio credere, stramaledetta bastarda malattia. Buon viaggio Sinisa, campione dentro e fuori dal campo. Ci mancherai, tanto”.

Ecco il saluto pubblicato su Twitter di Giorgia Meloni verso Sinisa Mihajlovic: “Hai lottato come un leone in campo e nella vita. Sei stato esempio e hai dato coraggio a molti che si trovano ad affrontare la malattia. Ti hanno descritto come un sergente di ferro, hai dimostrato di avere un gran cuore. Sei e resterai sempre un vincente. Addio Sinisa Mihajlovic”.

Foto: Twitter Bologna