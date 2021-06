Non solo Calhanoglu: da Meazza a Seedorf e Pirlo. Quanti trasferimenti tra Milan e Inter

Con il passaggio ormai imminente di Hakan Calhanoglu dal Milan all’Inter, si può rievocare la storia del calciomercato e dei trasferimenti di calciatori tra i due grandi club milanesi.

La storia inizia con colui che dà il nome allo stadio di San Siro, Giuseppe Meazza, che dopo una grande carriera all’Inter, nel 1940 passò al Milan, dove però trovò tante difficoltà, complice anche la guerra e lo stop per anni dei campionati.

Nel 1982 toccò a Fulvio Collovati, fresco campione del Mondo con la Nazionale in Spagna. Dopo la retrocessione in B del Milan, sul campo, dopo quella a tavolino del 1980 per calcioscommesse, Collovati si trasferì dai rivali nerazzurri.

Nello stesso anno, percorso inverso per un giovanissimo Aldo Serena, che passò al Milan in Serie B per poi tornare all’Inter l’anno dopo e successivamente, dopo l’esperienza al Torino e alla Juve, ancora in nerazzurro per lo scudetto dei record e di nuovo Milan nel 1991.

Passiamo al 2001 ad Andrea Pirlo, con l’Inter che lo cedette al Milan, non credendo troppo nel ragazzo bresciano, con un potenziale altissimo non ancora esploso. Il resto lo conosciamo tutti.

Nel 2002 toccò allo scambio Seedorf-Coco-Guly. L’olandese passò dall’Inter al Milan, che cedette Guly e Coco alla compagine nerazzurra.

Nel 2005 toccò a Bobo Vieri, che dopo aver finito il suo contratto con l’Inter, firmò per il Milan, ma non fece benissimo come gli anni in naroazzurro.

Nel 2010 fu la volta di Muntari che dopo il Triplete con l’Inter, firmò per il Milan, dove riuscì comunque a vincere uno scudetto.

Infine nel 2012 scambio inverso Cassano-Pazzini. Il barese passò al Milan, Pazzini firmò per l’Inter.

Questi sono i passaggi diretti tra le due società, altrimenti si può ricordare anche Ronaldo, che dopo aver fatto grandi cose all’Inter, passò prima al Real Madrid e poi firmò per Milan nel 2007. Ma ci sono tanti altri, ad aver giocato per entrambe le società milanesi, ma non con un trasferimento diretto tra le parli e parliamo di Roberto Baggio, Maurizio Ganz, Hernan Crespo, Mario Balotelli, Domenico Morfeo, Christian Panucci e diversi altri, ma che non passarono in maniera diretta da una parte all’altra dei Navigli.

Foto: Sito Milan