“Non siete più il Chelsea”: i tifosi contestano così all’esterno di Stamford Bridge

Aspra contestazione di circa 1000 tifosi del Chelsea all’esterno di Stamford Bridge all’arrivo della squadra impregnata in serata in Premier League.

Tantissimi gli striscioni e i cartelli di protesta dei tifosi dei blues, contro la squadra, in alcuni si può leggere “Non siete più il Chelsea“, in altri attacchi al patron Abramovic, di ripensare sulla decisione della Super Lega.

Durante il riscaldamento pre-partita, anche Petr Cech, ex portiere proprio del Chelsea e ora parte dello staff di Thomas Tuchel, ha parlato con i tifosi inferociti e secondo Sky Sports UK, il ceco avrebbe detto: ” La società sta valutando”.

Insomma, clima teso per le 12 squadre che avrebbero dato via a questa Super Lega e che probabilmente potrebbe portare ad un ripensamento di tanti club.

Foto: Twitter First Sports