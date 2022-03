Non c’è pace per Hazard: dovrà essere nuovamente operato

Il percorso di Eden Hazard al Real Madrid, come oramai noto, è stato ed è tartassato da una serie di problemi fisici che non lasciano pace al talentuoso attaccante belga che, arrivato in Spagna all’inizio della stagione 2019-2020, non è praticamente mai riuscito a mostrare il proprio livello tecnico, come ampiamente fatto al Chelsea. Ora, come apprendiamo dal sito ufficiale del club spagnolo, il classe ’91 dovrà essere nuovamente operato, questa volta per rimuovere dal perone destro la placca immessa a seguito di osteosintesi. Hazard, scrive AS, avvertiva dolore nella zona descritta, motivo per il quale nove giorni fa si è sottoposto a dei controlli che hanno evidenziato la necessità di tornare sotto i ferri.

Foto: Twitter Real Madrid