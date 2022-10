Non c’è Haaland, ci pensa De Bruyne. Il City vince 1-0 a Leicester

Vittoria sofferta per il Manchester City ma preziosissima per gli uomini di Guardiola in casa del Leicester. Gli SkyBlues, senza Haaland, vincono 1-0 in casa delle Foxies, grazie ad un gol di De Bruyne al 49′.

City che ha sofferto nel finale contro i padroni di casa, determinati a non perdere, ma alla fine, grazie anche alle parate di Ederson, batte 1-0 il Leicester e sale momentaneamente al comando con 29 punti, scavalcando l’Arsenal di una lunghezza.

Foto: twitter personale