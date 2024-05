Nzola entra e la risolve al 91′! La Fiorentina si prende l’andata contro il Brugge (in dieci): 3-2

La Fiorentina si prende l’andata contro il Club Brugge: 3-2, decide la rete di Nzola al 91′. La gara si sblocca dopo appena 5’ con uno splendido assolo di Sottil, che fulmina Jackers sul palo lontano calciando dal vertice sinistro dell’area di rigore. Al 17′ arriva, però, la risposta dei belgi: azione rocambolesca Thiago si ritrova a tu per tu con Terracciano, ma è sulla ribattuta la palla va sulla mano di Biraghi. Dal dischetto si presenta Vanaken che riporta il punteggio in parità. La Viola ricomincia a testa bassa, le migliori occasioni capitano a Gonzalez che però non trova la porta. La Fiorentina continua a spingere e al 37′ torna in vantaggio: Jackers respinge corto un tiro di Bonaventura, sulla ribattuta il più lesto di tutti è Belotti, che scarica con forza un mancino in porta. Non succede nient’altro fino all’intervallo, viola avanti 2-1. Poco dopo all’ora di gioco, al 61′, gli ospiti rimangono in dieci uomini per la doppia ammonizione di Onyedike. Un episodio che avrebbe dovuto far aumentare la fiducia degli uomini di Italiano. Ma al 63′ a trovare la via del gol sono stati gli ospiti: lancio del portiere Jackers per Igor Thiago, che vince di forza il duello con Ranieri e incrocia un destro su cui Terracciano non arriva. La Fiorentina si spinge in avanti e sfiora più volte la rete del vantaggio con Belotti. Ma all’88’ Italiano inserisce Nzola al posto del Gallo. Ed è proprio il centravanti angolano a trovare la via del gol al 91′ dopo aver colpito il palo. Termina così al Franchi, la Fiorentina vince 3-2 contro il Club Brugge.

Foto: Instagram Nzola