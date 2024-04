Non bastano Scamacca ed Ederson, il Verona riacciuffa l’Atalanta con Lazovic e Noslin (2-2)

Parità al Gewiss Stadium tra Atalanta e Hellas Verona: 2-2, a Scamacca ed Ederson rispondono Lazovic e Noslin. Prosegue il momento magico di Gianluca Scamacca che sblocca la gara al 13′: imbucata di Koopmeiners, stop e tiro di prima intenzione del centravanti bergamasco che non lascia scampo a Montipò e sale a quota nove gol in campionato. Al 18′ è ancora protagonista l’attaccante italiano: assist di prima intenzione di per Ederson che, tutto solo davanti a Montipò, non ha sbagliato. Gli uomini di Gasperini non si fermano e continuano a macinare gioco, sfiorando la rete del 3-0 con Koopmeiners e De Ketelaere, ma Montipò ha risposto alla grande. Al 56′ l’Hellas Verona riapre i giochi con un bel tiro dal limite dell’area di Lazovic che ha preso in controtempo Carnesecchi. E tre minuti dopo, gli uomini di Baroni hanno ristabilito la parità: uscita coi tempi sbagliati di Marco Carnesecchi sul cross di Centonze, ne approfitta Noslin che anticipa il portiere dell’Atalanta e a realizzare il gol del 2-2. Termina così al Gewiss Stadium, l’Atalanta sale a 51 punti – con una gara in meno – e resta a -4 dalla Roma. Il Verona, invece, sale a quota 28 punti, a +1 sul Frosinone al diciottesimo posto.

Foto: Instagram Atalanta