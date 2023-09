Non basta la doppietta di Ranieri, il Genk riacciuffa due volte la Fiorentina (2-2). Palo di Arokodare al 95′

Fiorentina beffata – e graziata nel finale – in Belgio: con il Genk finisce 2-2. Viola avanti in due occasioni, con due reti di Luca Ranieri, e ripresi dai gol di Zeqiri e McKenzie. Brivido finale in pieno recupero con il palo colpito da Arokodare. La Fiorentina trova le rete del vantaggio alla prima occasione. Calcio d’angolo con il pallone spedito sul secondo palo da Biraghi, arriva lo stacco di Ranieri che incorna centralmente ma viene aiutato dalla papera di Vandevoordt che non trattiene la sfera che si insacca in rete. Dopo cinque minuti è arrivato il pareggio del Genk, ci pensa Zeqiri: calcio di punizione battuto dalla corsia di destra da El Khannous, pallone per McKenzie che stacca di testa e trova fortunatamente la doppia deviazione di Mandragora e Biraghi che diventa un assist per Zeqiri che tutto solo insacca in spaccata. Al 23′ la Fiorentina trova di nuovo la via del gol, ci pensa ancora Luca Ranieri. Sempre da calcio d’angolo: Biraghi in mezzo per Milenkovic che gioca di sponda sul secondo palo per Ranieri che anticipa nuovamente Heynen e di testa manda alle spalle di Vandevoordt. La ripresa inizia con un cambio per la Fiorentina: fuori Nico Gonzalez, toccato duro al termine del primo tempo, dentro Kouame. Nel secondo tempo la Fiorentina attacca con costanza ma non riesce a sferrare il colpo del ko. La prima grande occasione è per Milenkovic, ma il centrale serbo spara altissimo dopo un grande assist di Ranieri. Poi è la volta di Nzola, che su assist di Parisi non riesce a trovare lo specchio da due passi. Gol sbagliato, gol subito: a cinque minuti dal termine della sfida, arriva il pareggio della squadra di casa. Traversone dalla bandierina di El Khannouss per la testa di McKenzie che sovrasta Duncan e manda alle spalle di Christensen. Termina così 2-2, Fiorentina e Genk si dividono la posta in gioco.

Foto: Instagram Fiorentina