Non basta la doppietta di Laurienté, il Milan riacciuffa il Sassuolo con Jovic e Okafor (3-3)

Termina in parità al Mapei Stadium tra Sassuolo e Milan: 3-3. Avvio super degli uomini di Ballardini che sbloccano la gara dopo appena 4′ con la rete di Pinamonti. Al 9′, però, i padroni di casa sono costretti a effettuare il primo cambio a causa dell’infortunio di Toljan. Al 10′ è ancora il Sassuolo a trovare la via del gol con Laurienté per il 2-0 neroverde. Dopo la rete annullata a Chukwueze, il Milan accorcia le distanze al 20′: grandissima azione personale di Rafael Leao che, seppur raddoppiato, spezza la marcatura avversaria passando in mezzo sia a Boloca a che a Tressoldi, mettendo poi la conclusione col destro alle spalle di Consigli. Al 54′ il Sassuolo segna il 3-1 ancora con Lauriente. che, senza alcuna marcatura in area di rigore, controlla e calcia alle spalle di Sportiello. La rete del 2-3 porta la firma di Luka Jovic. Il Sassuolo si divora un’enorme occasione in quattro contro due da un lato e dall’altro il Milan trova subito il gol che lo riporta a -1 dai nerovrdi, sul capovolgimento di fronte, con l’ex Real Madrid che ribadisce in rete un cross di Leao smanacciato da Consigli. Al 63′ Chukwueze trova nuovamente la via del gol, ma – ancora una volta – il Var gli toglie la gioia del gol. Il Milan riprende la gara all’83’ con la rete di Okafor, bravo a segnare col destro dopo un calcio d’angolo. E due minuti dopo i rossoneri sfiorano il 4-3 con Giroud: Pulisic scappa a destra e la mette in mezzo, ma il francese calcia alto con il destro. Termina così al Mapei, 3-3.

Foto: Instagram Lauriente