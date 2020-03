Nolito: “Se non si dovesse riprendere, per me dovrebbero mantenere la classifica attuale”

Intervistato da MARCA, l’attaccante del Siviglia, Nolito, ha raccontato come sta vivendo la sua quarantena: “Mi alleno un paio d’ore circa a casa, seguendo le istruzioni dei preparatori atletici per non perdere la forma ed essere in perfette condizioni quando torneremo a giocare. Mi manca la vita normale con la mia famiglia, i miei amici, i compagni di squadra e le partite. Per superare questa quarantena, confesso che mia moglie ha comprato un camion di carta igienica! Se non si dovesse riprendere a giocare? Per me la classifica dovrebbe essere mantenuta così com’è.”