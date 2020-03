Nolito: “Per ora il 30 giugno sarò libero, poi ne parlerò con mia moglie”

In casa Siviglia, ci sono due calciatori che si trovano con il contratto in scadenza a giugno: Ever Banega e Nolito . Mentre l’argentino andrà a giocare in Arabia per tre anni, lo spagnolo non ha ancora deciso il suo futuro. “Per ora, il 30 giugno sarò libero e non so quale sia il mio futuro. Di questo si occupa il mio agente – ha dichiarato a Goal.com -Non mi dispiacerebbe andare da nessuna parte, è una decisione che dovrò prendere in quel momento e ne parlerò con mia moglie e le mie figlie.”

Foto: MARCA