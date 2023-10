Nolan (vice all. West Ham): “Hazard? Volesse venire, sarei disposto ad accoglierlo”

Kevin Nolan lancia un messaggio inequivocabile ad Eden Hazard. Il viceallenatore del West Ham, intervistato da TALKsport ha parlato pubblicamente dell’ex giocatore del Real Madrid, che da pochi giorni ha deciso di ritararsi dal calcio giocato: “Sono sicuro che se volesse venire all’allenamento, sarei certamente disposto ad accoglierlo. Non so Moyes, ma certamente vorrei vederlo”.

Poi ha proseguito: “Ha preso parte ad alcuni dei migliori anni della Premier League e ad alcuni dei migliori gol. È triste che a 32 anni abbia deciso di ritirarsi, in tutta onestà, perché credo che uno del suo calibro possa giocare ai massimi livelli per molti altri anni. Non sarei sorpreso se facesse una piccola inversione di tendenza nei prossimi sei mesi o nel prossimo anno. Anche Scholes si era ritirato, poi lo chiamò Ferguson… Qualcosa del genere potrebbe succedere con Hazard perché probabilmente qualcuno è disposto a dargli l’opportunità e dirgli: ‘Vieni e gioca per noi per sei mesi'”.

Foto: Instagram Hazard