Noha Lemina, Lille interessato al giocatore in prestito alla Sampdoria

Come riportato da Mundo Deportivo, il Lille si sta muovendo per assicurarsi il giocatore Noha Lemina, 18enne francese originario del Gabon, di ruolo centrocampista. Quest’anno ha raccolto una sola presenza nella squadra genovese, club presso il quale si trova in prestito dal PSG.

Su di lui sono puntati gli occhi di diversi squadre europee, in particolare francesi e inglesi (Wolverhampton su tutte).