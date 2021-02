Nocerino su Ibrahimovic a Sanremo: “Non lo conoscete, potrebbe fare anche lo Zecchino d’Oro”

Antonio Nocerino si ricorderà per sempre la sua stagione al fianco di Zlatan Ibrahimovic conclusa con la vittoria dello scudetto. Il campione svedese è tornato a far parlare di se per la partecipazione a Sanremo, e proprio su questo si è soffermato l’ex rossonero nell’intervento sul canale Twitch Tactickers: “Chi non conosce Ibra non ha capito niente, perché lui può fare Sanremo, Zecchino d’Oro, tutto quello che vuole. Secondo me mentre è sul palco pensa a fare doppietta domenica. Sono tutte stupidaggini, avesse vinto il derby ora non se ne sarebbe parlato”.

Su quanto incida a livello di prestazioni mentale della squadra: “Certo, lui è un trascinatore. La fortuna di questo Milan e di questi giocatori, oltre all’aver confermato la società è che Ibra ti trascina. In allenamento se non gli fischiavi un fallo ti mangiava. Come fai a non farti trascinare. La fortuna di questo Milan è che i giocatori si allenano con un campione del genere, con Mandzukic… Alzano il livello i campioni. Se ci sono categorie apposta e ci sono i campioni ci sarà un motivo… Non è solo tecnico e tattico. Anche mentale”.

Foto: mlssoccer-com