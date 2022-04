Nocerino: “Il Milan deve ritrovare lucidità sotto porta. Ibra può essere decisivo per lo scudetto”

Intervenuto ai microfoni di ‘Milan Tv’, Antonio Nocerino , ex centrocampista rossonero, tra i protagonisti dell’ultimo scudetto del Milan, ha parlato di questo rush finale per la corsa scudetto.

Queste le parole dell’ex calciatore: “Il Milan deve convivere e essere orgoglioso di giocare con un certo peso morale. E’ meglio giocare con aspettative alte che basse e la squadra deve abituarsi a certe pressioni. Ora i rossoneri devono ritrovare lucidità sotto porta ma le prestazioni non mancano. Servono i gol, il Milan è reduce da due zero a zero di fila, bastavano due gol e erano 4 punti in più. Su questo aspetto, il ritorno di Ibra può essere decisivo”.

