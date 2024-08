Noah Sani, personal trainer di Rudiger: “Ha le ossa come pietre, ma pesa solo 83 chili”

Il personal trainer di Antonio Rudiger, Noah Sani, ha rilasciato la sua prima intervista a MARCA, raccontando la sua esperienza di lavoro a stretto contatto con Rudiger: “Lavoro con altri atleti, ma non ero mai stato con una stella come Toni, sono molto grato per la fiducia”. La storia di Noah e il difensore tedesco è iniziata un anno fa, in Ghana, grazie al fratello e rappresentante del giocatore del Real Madrid che li ha messi in contatto – riporta il quotidiano spagnolo – dopo aver verificato la bravura del preparatore fisico. “Penso che sia stata una delle prime cose che mi ha detto: Madrid non è uno scherzo e voglio essere una leggenda qui”, dice Noah. A poco a poco Rüdiger ha introdotto cambiamenti nella sua vita quotidiana che gli hanno permesso di esibirsi ai massimi livelli. “Abbiamo cambiato le cose, sì. Non è stata una rivoluzione, perché lui ha sempre fatto le cose molto bene, ma abbiamo apportato alcune variazioni nell’alimentazione e nel recupero “, dice. “Non gli ho proibito nulla, perché il giocatore deve sentirsi libero, ma cerco di dargli tutti gli strumenti perché possa continuare a migliorare”. Per definire fisicamente Antonio Rudiger, Noah dice: “C’è tutto…” Ma esordisce: “È molto, molto forte. Ha le ossa come sassi e quando quelle anteriori si scontrano… ecco, scontrano con una roccia. Toni è forte, grosso, ma pesa solo 83 chili. È molto agile, veloce. Non è facile con la sua altezza, la sua forza… Tutto questo si ottiene con tanto lavoro, con una palestra, con una buona alimentazione, facendo le cose bene 24 ore su 24.”

Foto: Rudiger Instagram